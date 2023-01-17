Прокуратура Татарстана требует изъять у полицейского дом и пять машин на 25 млн рублей

Прокуратура Татарстана требует изъять у сотрудника полиции жилой дом с участком в Казани и пять машин на сумму свыше 25 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Проверка показала, что полицейский купил дом и машины в 2020-22 годах. При этом он зарегистрировал имущества на своего сына-студента, официально безработного. Однако сотрудник не смог подтвердить доходы, на которые он приобрел дом с участком и автомобили.

Помимо изъятия имущества прокуратура требует взыскать с полицейского средства, эквивалентные стоимости трех отчужденных автомобилей.

"Ъ-Казань"