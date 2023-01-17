В Варшаве почтили память погибших за освобождение города от немецкой армии

Российские дипломаты, а также представители некоторых польских общественных организаций почтили память погибших в Польше солдат Красной армии. Памятное мероприятие приурочено к 78-й годовщине освобождения Варшавы от фашистов, оно прошло на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры.

17 января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14–17 января 1945 года). О ходе церемонии, приуроченной к этому событию, сообщают корреспонденты «РИА Новости» и ТАСС с места событий.

«Мы, несмотря ни на что, чтим память героев, солдат Красной армии и польских солдат, которые плечом к плечу с советскими солдатами освобождали польскую землю и 78 лет назад в этот день завершили освобождение польской столицы — Варшавы»,— заявил российский посол Сергей Андреев. МИД Польши не рекомендовал дипмиссии проводить церемонию возложения венков, отметил он.

На улице Жвирки и Вигуры находится военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тыс. солдат Первого белорусского фронта Красной армии. Во время предыдущего возложения венков на этом кладбище, 9 мая 2022 года, господина Андреева облили красной краской.

Мария Федотова