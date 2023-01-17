Пожар произошел в строящемся корпусе курорта Манжерок на Алтае

В Республике Алтай произошел пожар в строящемся корпусе курорта Манжерок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

По данным спасательного ведомства, на цокольном этаже корпуса в результате проведения строительных работ произошло возгорание утеплителя на площади 10 кв. м. Возгорание, сообщили в МЧС, удалось ликвидировать «в кратчайшие сроки», погибших и пострадавших нет.

Манжерок — один из крупнейших горнолыжных курортов в Республике Алтай. Его строительство началось в 2007 году рядом с одноименным озером у подножия горы Синюха. Ранее сообщалось, что владельцем АО «ГЛК "Манжерок"» с 2011 года стали структуры Сбербанка. По итогам 2021 года объем туристского потока на курорт, по данным компании, составил 500 тыс. человек (+ 73% к 2020 году). По итогам последнего зимнего сезона курорт посетили более 100 тыс. туристов. В начале 2023 года на курорте было запланировано открытие отеля уровня «пять звезд» на 304 номера.

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Илья Николаев