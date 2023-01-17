Ярославская прокуратура требует от мэрии не складировать снег на газонах

Прокуратура Ярославля призвала городские власти ускорить вывоз снега с улиц и обработку тротуаров реагентами. Об этом на общегородском совещании заявила исполняющая обязанности прокурора Ярославля Светлана Качалова.

Прокурор говорит о ненадлежащем контроле за стороны районных администраций за уборкой снега.

«Мы считаем, что складирование его на газонах и обочинах недопустимо в городе Ярославле. Хотелось бы высказать нарекания главам администраций по уборке квартальных проездов. Наша совместная проверка с ГИБДД показывает, что работа организована не совсем надлежащим образом»,— заявила Светлана Качалова.

Городские власти проблему с вывозом снега объясняют объемом выпавших осадков.

«В декабре выпало две месячные нормы, в январе тоже большой снегопад идет. Если к уровню прошлого года смотреть, то вывезли на 60 процентов больше снега. В среднем 50 самосвалов работает, несколько лаповых погрузчиков. Складирование снега на газоне не запрещено СанПин»,— заявил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

По словам господина Степанова, в первую очередь мэрия сосредоточена на уборке снега с дорожных магистралей. Исполнительную власть в этом вопросе поддержал и представитель муниципалитета.

«Деньги останутся, можно и к газонам вернуться. А там может уже и снег растает»,— заметил заместитель председателя муниципалитета Алексей Малютин.

Мэр Артем Молчанов признал, что для полной уборки города зимой необходимы дополнительно еще «сотни миллионов».

Антон Голицын

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