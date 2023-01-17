Сеть Службы занятости Удмуртии планируют перестроить в 2023 году

Службу занятости Удмуртии планируют переоборудовать в 2023 году, сообщила во «ВКонтакте» вице-премьер республики Татьяна Чуракова. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в регионе появятся светлые помещения под узнаваемым брендом, современные цифровые сервисы, зоны информирования граждан и работодателей, а также пространства для индивидуальных и групповых занятий.

По словам госпожи Чураковой, «облик будущей трансформации» можно представить на примере отремонтированных филиалов Республиканского центра занятости населения в Ижевске и Граховском районе. В ближайшее время к ним присоединится площадка в Воткинске.