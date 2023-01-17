Mercedes-Benz анонсировал обновление модели CLA

Компания Mercedes-Benz анонсировала обновление модели CLA, которую покажут в 2023 году.

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Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA

Фото: Mercedes-Benz

Никакой официальной информации о модели нет. Судя по единственному опубликованному тизеру, рестайлинговый Mercedes-Benz CLA получит измененный рисунок оптики, новую решетку радиатора и переработанные бампера. В салоне ожидается появление 10,25-дюймового тачскрина мультимедиа, обновленной системы MBUX и нового руля.

Ожидается, что модернизация модели пройдет по тому же сценарию, что и обновление семейства Mercedes-Benz A-Class, которое было представлено осенью 2022 года. Рестайлинговый Mercedes-Benz CLA будет представлен 18 января.

Максим Вершинин