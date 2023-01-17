Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Mercedes-Benz анонсировал обновление модели CLA

Компания Mercedes-Benz анонсировала обновление модели CLA, которую покажут в 2023 году.

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA

Фото: Mercedes-Benz

Никакой официальной информации о модели нет. Судя по единственному опубликованному тизеру, рестайлинговый Mercedes-Benz CLA получит измененный рисунок оптики, новую решетку радиатора и переработанные бампера. В салоне ожидается появление 10,25-дюймового тачскрина мультимедиа, обновленной системы MBUX и нового руля.

Ожидается, что модернизация модели пройдет по тому же сценарию, что и обновление семейства Mercedes-Benz A-Class, которое было представлено осенью 2022 года. Рестайлинговый Mercedes-Benz CLA будет представлен 18 января.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...