Новым замом руководителя ГУФССП по Пермскому краю может стать пристав из Чечни

Первым заместителем руководителя главного управления федеральной службы судебных приставов по Прикамью может стать Умар Саидов. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали источники, близкие к управлению. Сейчас господин Саидов занимает должность начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций УФССП по Чеченской Республике.

О господине Саидове известно, что он начал работать в системе ФССП в 2009 году. Работал в подразделении по обеспечению установленного порядка деятельности судов, приставом-исполнителем, возглавлял один из районных отделов УФССП по республике.

Ранее ГУФССП по Пермскому краю возглавил Абдул Алаудинов, прежде занимавший должность главного судебного пристава по Чеченской Республике.