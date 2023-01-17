В Татышлинском районе похоронили 24-летнего добровольца Фаниса Хусаинова

Сегодня в селе Татышлы Татышлинского района Башкирии прошли похороны 24-летнего добровольца батальона «Барс-17», младшего сержанта Фаниса Хусаинова, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает «Башинформ».

Фанис Хусаинов родился в 1998 году в селе Новокайпаново Татышлинского района. Окончил Башкирский северо-западный сельскохозяйственный колледж по специальности «тракторист-машинист». С 2016 по 2017 годы проходил службу в ВС России. В июне 2022 года ушел добровольцем на СВО. Во время спецзадания угнал ДТР противника, получил прозвище «Безбашенный». В сентябре был ранен, после чего вернулся для участия в СВО. Погиб 20 декабря. Посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова. У него осталась трехлетняя дочь.

Майя Иванова

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