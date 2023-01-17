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Двое мужчин погибли при пожарах в Воткинске и Ижевске за сутки

В Удмуртии проводятся доследственные проверки по факту гибели двух мужчин в результате пожаров. Трагедии произошли 16 января в Воткинске и Ижевске, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Так, в результате пожара, который произошел около 4:00 в квартире на улице Клубная в Ижевске, погиб 44-летний жилец. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В Воткинске трагедия произошла около 20:00. Жилой дом на улице Дружбы загорелся из-за неисправности печного оборудования, в результате чего в огне погиб 57-летний хозяин домовладения.

В рамках проверок осмотрены места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, а также опрашиваются соседи и родственники погибших. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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