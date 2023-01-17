В Сочи двум приезжим девушкам грозит пожизненное заключение за перевозку 5,5 кг наркотиков

На посту «Магри» в Сочи задержали двух приезжих девушек, которые перевозили 5,5 кг наркотиков. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Машину Hyundai остановили для проверки документов. За рулем иномарки находилась 23-летняя жительница Ростовской области, пассажиркой была 22-летняя жительница Алтайского края. При досмотре машины полицейские обнаружили в двух дорожных сумках восемь свертков, обмотанных изолентой. Девушек доставили в отдел полиции для разбирательства.

Экспертиза подтвердила, что содержимым свертков являются наркотики — мефедрон и производное N-метилэфедрона. Их общий вес составил около 5,5 кг.

В отношении девушек было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На период предварительного следствия они заключены под стражу.

Татьяна Ручкина

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