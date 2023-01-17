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Коммерсантъ FM
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«Сибирь умела удивлять»

Петр Воронков — о богатствах и достопримечательностях края

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о Красноярске, его истории, красотах и кухне.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Красноярск сегодня. Богатейший город, я имею в виду историю, традиции, природу. Когда-то, еще в позапрошлом веке, здешние власти получили специальный циркуляр из Санкт-Петербурга: «Местному люду одеваться скромнее, дабы не смущать приезжих из столицы чиновников». А что? Шикарные собольи шубы, китайские шелка, золотые украшения… Сибирь умела удивлять, и чиновники действительно терялись.

На чаепитии, опять же, тончайший китайский фарфор, чай, который в столицах не сыщешь. Так вот могли вручить визитку из чистого золота, так иногда забавлялись купцы Мясниковы. И вообще страха перед высокими чинами местные не испытывали. Жили в достатке, всего добивались своим трудом, характер имели свободолюбивый. Его, казалось, подчеркивала сама природа — широкий Енисей, суровая тайга, каменные Красноярские столбы.

Город находился на пересечении множества караванных путей, что делало его центром всей торговли в Восточной Сибири. Кстати, «Столбы» сегодня — феноменальный природный заповедник. Гигантские скальные монументы имеют даже свои имена. С другой стороны — памятники рукотворные, например, мосты города, которые признаны чудом техники и внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть также интереснейшие музеи, храмы, чудесные парки и множество всего другого.

Отдельная история — кухня. Уже сейчас это один из центров гастрономического туризма. При желании найдете даже путеводитель, который подскажет где отведать сугудая, оленины, пельменей, знаменитой облепиховки. Обязательно попробуйте айбарч из мяса северного оленя; пельмени из нельмы и муксуна с заправкой из щучьей икры; перепелку, фаршированную грибами и кедровыми орехами; котлету из кабана и брусничный пирог. Все это божественно вкусно, проверено на себе.

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