В Башкирии предлагают выделять сертификаты на занятия спортом людям старше 60 лет

В министерстве спорта Башкирии разработали проект постановления правительства республики о предоставлении субсидий бюджетам городов и районов республики для занятий пенсионеров спортом. Документ размещен на сайте министерства для общественного обсуждения до 19 января.

Получателями услуги будут граждане в возрасте 60 лет и старше, выполнившие в текущем календарном году нормативы ГТО и получившие именной сертификат на физкультурно-оздоровительные услуги. Они смогут заниматься в группах, в том числе, скандинавской ходьбой, йогой, аква- и фитнес-аэробикой, оздоровительным бегом, катанием на лыжах, шахматами, шашками и городошным спортом. В список услуг входят также цигун, пилатес, стрейчинг (растяжка) и занятия в тренажерном зале. Оказывать физкультурно-оздоровительные услуги смогут спортивные организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц на территории республики, независимо от их организационно-правовой формы (НКО, АНО, муниципальные организации), отмечается в проекте постановления. Размер возмещения за один сертификат составит 10 тыс. руб. на одного человека в год. Стоимость одного занятия — от 100 до 200 руб.

Майя Иванова

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