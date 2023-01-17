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Самарский юридический институт ФСИН РФ возглавил уроженец Рязани

Дмитрий Панарин назначен временно исполняющим обязанности начальника Самарского юридического института ФСИН России. Его представил личному составу заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«До настоящего времени Дмитрий Александрович проходил службу в должности заместителя начальника академии ФСИН России по служебно-боевой подготовке»,– говорится в сообщении.

Фото: sui.fsin.gov.ru

Дмитрий Панарин является уроженцем Рязани. Он окончил институт права и экономики Минюста РФ по специальности «Юриспруденция», а также академию ФСИН России и («Государственное и муниципальное управление»). У него есть степень кандидата юридических наук и ученое звание «доцент».

Георгий Портнов

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