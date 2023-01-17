Величину прожиточного минимума в Адыгее увеличили на 3%

Средняя величина прожиточного минимума в Адыгее с 1 января 2023 года увеличилась на 3,3%. Сведения об этом опубликованы на портале Краснодарстата.

С нового года в республике прожиточный минимум для всех категорий населения составляет 12,3 тыс. руб., в то время как по данным на 1 июня 2022 года его размер составлял 11,9 тыс. руб.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения с 2023 года составляет 13,4 тыс. руб. вместо 13 тыс. руб., для пенсионеров — 10,6 тыс. руб. вместо 10,3 тыс. руб., для детей — 12,4 тыс. руб. вместо 12 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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