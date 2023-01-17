Юристов и дизайнеров чаще искали жители Ижевска в 2022 году

В столице Удмуртии в 2022 году интерес к деловым услугам вырос на 54%, сообщает пресс-служба Авито Услуги. В частности, спрос на консультирование увеличился на 90%, на юридические услуги — на 43%. При этом объявлений от специалистов стало больше на 41%, а средняя стоимость услуги составила порядка 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Высокий спрос отмечался также на услуги бьюти-специалистов, рост — 46%. Чаще всего ижевчане искали парикмахеров — 69%, визажистов — 34%, мастеров по маникюру и педикюру — 32%. Предложений от специалистов также стало больше на 40%, а средняя цена за услугу составила порядка 600 руб.

Спрос в сфере бытовых услуг за год вырос на 34%. Наибольший интерес у горожан к услугам по уборке и чистке мебели — 48% и 68% соответственно. Свои услуги специалисты стали предлагать на 21% больше. В среднем по городу уборка одной жилой комнаты составляет от 490 руб.

Ижевчан также интересует ремонт техники, спрос на который в прошлом году увеличился на 40%. В числе популярных услуг ремонт и обслуживание бытовой техники и мобильных устройств. Кроме того, спрос на IT-услуги вырос на 44%. Объявлений от специалистов на платформе стало больше на 18%, а среди наиболее популярных обращений — настройка интернета и сетей (109%).

Кроме того, в прошлом году в Ижевске спрос на услуги маркетологов и специалистов по рекламе вырос на 47%, на дизайнеров — 70%.

