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Глава Агрызского района Татарстана покидает свой пост — СМИ

Руководитель Агрызского района Татарстана Азат Валеев покидает свой пост. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на свой источник.

«Возможно, Азат Рустемович сделал все, что от него требовалось после резкой отставки до него главы Макарова. Все-таки два года отработал, за это время он смог удержать на плаву район», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что господин Валеев уходит по своему желанию.

По данным издания, Азат Валеев получил предложение по работе от руководства Татарстана.

19 января в Агрызе пройдет районная сессия, где будет принято решение об отставке господина Валеева. Официальной информации по этому поводу пока нет.

"Ъ-Казань"

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