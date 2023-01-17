Выбивший посетителю магазина глаз волгоградец получил полтора года колонии

Житель Волгограда признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, выразившемся в обезображивании лица, из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 12 февраля 2022 года фигурант стоял в очереди в сетевом магазине и услышал, как стоявший у кассы мужчина закашлял. Кашляющий покупатель был в маске, обвиняемый – без нее. Последний начал в грубой форме требовать от посетителя прекратить кашлять и, используя малозначительный повод, избил его, в том числе по голове. В результате 53-летнему потерпевшему были причинены повреждения, потребовавшие удаления глаза. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.

Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Злоумышленник взят под стражу в зале суда.

Марина Ковалева