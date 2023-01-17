В 2022 году сотрудники МВД раскрыли в Прикамье больше половины зарегистрированных преступлений

В ГУ МВД России по Пермскому краю прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2022 год, сообщает сайт главка. Начальник управления Александр Щеглов рассказал, что раскрываемость убийств в регионе составила 97,1% (в среднем по России — 96,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 98,8% (98,1%), разбоев — 96,7% (94,5%), грабежей — 86% (81,8%). Общая раскрываемость преступлений составила 52,4%, тяжких и особо тяжких — 50,4%.

По словам господина Щеглова, в 2022 году оперативными сотрудниками было выявлено 1349 экономических и коррупционных преступлений. Этот показатель вырос на 10,5%. В органах внутренних дел зарегистрировано также 3858 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.