В 2023 году на пять проектов по фитомелиорации в Калмыкии выделят 86 млн рублей

Аграрии Калмыкии в 2023 году получат 86 млн руб. на борьбу с опустыниванием, сообщает пресс-служба правительства республики. Всего планируется реализовать пять проектов фитомелиорации.

Для закрепления почв на площади 5,352 тыс. га будут высажены такие культуры как прутняк простертый, джузгун белистный, терескен серый и тамарикс. Территории, где будут высажены растения окружат электроизгородью для защиты от скота.

«Объемы фитомелиоративных работ текущего года превышают в три раза аналогичные показатели 2021 года», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Анастасия Назарова