Бассейн «БМ» не смог взыскать 60 млн рублей с арбитражных управляющих

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении требований ООО «БМ» о солидарном взыскании 60 млн руб. с арбитражных управляющих Алексея Ладейщикова и Марины Смирновой. По версии заявителя, их действия (бездействие) при банкротстве ООО «Стилэкс» привели к причинению ущерба ООО «БМ». ООО «Стилэкс», принадлежавшее бывшему совладельцу «БМ» Александру Родионову, получило кредит, в качестве залога по которому выступали здание бассейна и земельный участок под ним. В итоге заемщик не смог вернуть деньги. В прошлом году в удовлетворении требований отказали сначала первая, а затем и апелляционная инстанция.

ООО «БМ» управляет одноименным бассейном в Перми. Компанию контролируют Елена Семенова (50%, представляет интересы семьи экс-акционера «Велты» Сергея Семенова) и ООО «Консалтинг-Сервис» (50%, принадлежит бизнесмену Дмитрию Зарецкому). Само здание бассейна и участок под ним находятся в залоге у ООО «Пермская финансовая корпорация».