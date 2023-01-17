Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении чиновников. Документ опубликован на сайте президента республики.

В частности, при поощрении президентом Татарстана, главой Госсовета и Кабмином региона чиновники будут получать поощрение в размере 0,5 оклада месячного денежного содержания, при награждении президентом РФ — в размере одного оклада, при награждении госнаградой Татарстана — в размере полутора оклада, а при награждении госнаградой России — в размере двух окладов.

Помимо действующих госслужащих на поощрение могут претендовать и те, кто был уволен с госслужбы в Татарстане.

"Ъ-Казань"