Новосибирская общественная палата обсуждает отмену прямых выборов мэра

Вопрос об отмене прямых выборов главы Новосибирска обсуждают на заседании в общественной палате региона. Результаты будут представлены на заседании Совета Общественной палаты 26 января 2023 года.

Обсуждение, по словам общественников, необходимо из-за соблюдения федерального законодательства о муниципальных выборах глав городов. Напомним, что Новосибирск сейчас — один из шести городов России, где сохранились прямые выборы мэра, и единственный «миллионник», где главу выбирают прямым голосованием.

«Члены и эксперты коллегиально обсуждают актуальность вопроса, рассматривают опыт правоприменительной практики конкурсного назначения мэров в других городах России – как положительный, так и негативный. По итогам заседания комиссий этот вопрос будет вынесен на обсуждение Совета палаты», — отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева

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Лолита Белова