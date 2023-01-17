Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве к организации «За соцподдержку инвалидов» из-за долгов

Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление о признании банкротом организации «За социальную поддержку инвалидов». Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, иск подан 16 января Департаментом по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ). Сумма исковых требований составляет 803,9 тыс. руб.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, общественная организация зарегистрирована на ул. Народной Воли, 25. Первичная регистрация организации — июль 1999 года, председателем правления является Александр Овечкин.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, данная организация уже много лет фактически не ведет никакой деятельности. У нее накопились долги за аренду муниципального имущества (помещения), поэтому администрация подала иск об их взыскании.

Согласно данным картотеки, судебные разбирательства между департаментом и организацией начались в 2015 году. Тогда ДУМИ взыскало с общественной организации более 500 тыс. руб. — за аренду нежилого помещения общей площадью 355 кв. м на первом этаже в здании на ул. Краснофлотцев, 2/пр-т Космонавтов, 42 (литер Б).

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Мария Игнатова