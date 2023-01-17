В Севастополе в суд направили дело о растлении шестилетней девочки

В Севастополе суд рассмотрит материалы уголовного дела о преступлении сексуального характера против шестилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, 29-летний житель коммунальной квартиры совершил преступление, оставшись с ребенком наедине, в октябре 2022 года. Девочка рассказала обо всем матери, которая в дальнейшем обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ насильственные действия сексуального характера, направленные против лица, не достигшего 14-летнего возраста). Расследование преступления завершено.

Анастасия Донскова

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