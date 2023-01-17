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В Курганской области численность молодых работников снизилась на 7,6%

В июле-сентябре 2021 года в Курганской области количество работников в возрасте до 30 лет снизилось на 7,6%, или на 4,7 тыс., по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В целом по России численность молодых трудящихся за этот период сократилась на 433 тыс. человек. Об этом по итогам исследования сообщает аудиторско-консалтинговое агентство FinExpertiza.

Среди регионов РФ наиболее ощутимое снижение числа работников в возрасте до 30 лет по сравнению с 2021 годом отмечено в Москве — на 13,2%, или на 130 тыс. человек, при одновременном росте общей численности трудящихся. Отрицательная динамика сильно затронула Коми (-12,8%, или 8,2 тыс. человек), Вологодскую (-10,9%) и Смоленскую области (-8,7%), Санкт-Петербург (-8,6%).

При этом количество молодых работников за год увеличилось в трети субъектов РФ. Наиболее существенный прирост зафиксирован в Северной Осетии (+ 22,8%), Хакасии (+ 19,9%), Севастополе (+ 19%), Амурской (+18%), Новгородской (+16,9%), Псковской областях (+13,8%), и в Ямало-Ненецком автономном округе (+13,4%).

В агентстве FinExpertiza причину снижения численности молодых работников видят в неблагоприятной для них ситуации на рынке труда.

«Многие вчерашние студенты и начинающие специалисты оказываются в своеобразной западне. С одной стороны, поначалу им недостает квалификации, чтобы конкурировать за по-настоящему перспективные вакансии. При этом в российской экономике не хватает престижных и привлекательных рабочих мест, которые бы отвечали амбициям современных выпускников. Зачастую молодые специалисты вынуждены трудиться за низкую зарплату, и их доходы позволяют лишь поддерживать текущее потребление», — отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

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