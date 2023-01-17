На дорогах Кубани 16 января в ДТП один человек погиб и 16 травмировано

В Краснодарском крае 16 января 2023 произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом Госавтоинспекция Кубани сообщает в своем Telegram-канале.

Ведомство уточняет, что причиной четырех из 12 ДТП стало несоответствие скорости. Так, утром 16 января в Апшеронском районе в аварии пострадали два человека. По предварительным данным, водитель ВАЗ 21074 в возрасте 60 лет не смог выбрать безопасную скорость движения на мокрой дороге. Мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водителю и его 58-летней пассажирке назначено амбулаторное лечение.

Маргарита Синкевич

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