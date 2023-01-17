Выпускник духовной семинарии Тобольска погиб на спецоперации на Украине

Выпускник Тюменского духовного училища и Тобольской духовной семинарии 31-летний Александр Сухоруков погиб 2 ноября в ходе специальной военyой операции на Украине, сообщает Тобольская митрополия. Ранее военный служил в морской пехоте. Он посмертно награжден орденом Мужества.

Последние годы он работал преподавателем церковнославянского языка в православной гимназии Ноябрьска. «За свои тридцать с небольшим лет он сумел завоевать любовь огромного количества детей, преподавателей и всех, кто сталкивался с ним. Это был светлый, чистый и жизнерадостный человек»,– подчеркнули в митрополии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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