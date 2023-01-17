Жительницу Удмуртии осудили за убийство знакомого и захоронение его тела в огороде

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 43-летней жительницы поселка Ува. Женщину признали виновной в избиении своего знакомого до смерти и захоронении его тела в собственном огороде (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что 22 апреля прошлого года женщина вместе со своим 45-летним знакомым употребляла алкоголь. Однако между ними возник конфликт, в ходе которого осужденная избила мужчину, используя в том числе табурет, после чего ударила ножом. Затем тело умершего она захоронила в огороде, а от орудия преступления избавилась.

Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также ограничил свободу сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.