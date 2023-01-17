В Краснодаре страхового агента осудили за кражу почти 400 тысяч рублей

Ленинский районный суд Краснодара осудил страхового агента Михаила Занина за присвоение почти 400 тыс. руб. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно приговору, Михаил Занин в июне 2019 года стал страховым агентом АО «АльфаСтрахование». Мужчина был обязан обеспечивать сохранность полученных от клиентов страховых взносов и передавать их страховщику в кассе или путем перевода на расчетный счет. Подсудимый нарушил обязательства в начале 2020 года и присвоил полученные от клиентов 386,8 тыс. руб.

Мужчина полностью признал вину и частично возместил ущерб. Ленинский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года. «Путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Первомайского районного суда г. Краснодара от 15.09.2022 г. (ч.2 ст.159 УК РФ (6 эпизодов), окончательно к отбытию определить наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, АО «АльфаСтрахование» удалось взыскать с подсудимого 333,3 тыс. руб. в счет возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.

Маргарита Синкевич

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