Новороссийский контейнерный терминал НУТЭП начал обрабатывать суда из Азии

Контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭАП, принадлежит ГК «Дело») начал обрабатывать контейнеровозы Sinocor Merchant Marine, осуществляющей морские перевозки грузов между Азией и Россией через Суэцкий канал. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Первое судно Sawasdee Singapore вместимостью 1,5 тыс. ДФЭ обработали в январе 2023 года. Контейнеровозы Sinocor будут заходить в Новороссийск дважды в месяц.

Регулярное сообщение со странами Азии через порт Новороссийска позволит компенсировать грузопоток, который ранее обслуживали другие операторы, отметил гендиректор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

«Это позволит обеспечить диверсификацию логистических возможностей наших клиентов и повысить ритмичность сообщения с ключевыми торговыми партнерами», — добавил господин Яковенко.

«ДелоПортс» – российский холдинг, владеющий стивидорными активами ГК «Дело» в порту Новороссийска. В структуру активов входят контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и «Сервисная Компания "Дело"».

Анастасия Донскова

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