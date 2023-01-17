Главным режиссером театра «Красный факел» назначен Андрей Прикотенко

Руководством новосибирского театра «Красный факел» на должность главного режиссера назначен Андрей Прикотенко, сообщили «Ъ-Сибирь» в учреждении. Ранее он возглавлял труппу в театре «Старый дом».

Гендиректором новосибирского театра «Красный факел» является экс-директор театра «Старый дом» Антонида Гореявчева, которая была назначена на эту должность в декабре 2022 года. На предыдущем месте она проработала 16 лет.

Предыдущий главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» Тимофей Кулябин покинул этот пост по собственному желанию в апреле 2022-го. Вопрос выбора нового или замещающего главного режиссера долгое время находился в повисшем состоянии. В феврале 2022 года господин Кулябин, находясь на тот момент в Праге, опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение о том, что не поддерживает действия российского правительства на Украине.

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Лолита Белова