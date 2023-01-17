Карантин по бешенству животных ввели в 10 районах Нижегородской области

К середине января карантин по бешенству животных введен в Балахнинском, Богородском, Воротынском, Кстовском, Лукояновском, Павловском, Перевозском, Сергачском, Чкаловском районах области и в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

На время действия карантина в районах запрещается лечить больных животных и перевозить непривитых восприимчивых животных. Также нельзя проводить ярмарки и выставки с их участием.

Ситуация по бешенству животных в Нижегородской области остается напряженной, отметили в ведомстве. В 2023 году уже выявлено три случая заражения, в прошлом году — 63.

В Россельхознадзоре напоминают, что бешенство передается со слюной больного животного, и рекомендуют владельцам вакцинировать домашних животных и не допускать их контакты с дикими зверями.

Елена Ковалева