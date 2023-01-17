Режим ЧС введен после разлив нефтепродуктов на севере Красноярского края

Утечка дизельного топлива произошла в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края, введен режим ЧС. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. Инцидент, по данным службы, произошел на складе временного хранения ГСМ ООО «Енисейэнергоком». По предварительным подсчетам, из емкости вытекло около 15 кубометров дизельного топлива. В ЕДДС отметили, что солярка в Енисей не попала, на месте произведена обваловка места розлива.

По информации диспетчеров, на место происшествия выехали спасатели, которые везут сорбент для сбора нефтепродуктов.

Краевое управление Следственного комитета России организовало проверку на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. По предварительным данным ведомства, разлив произошел из-за неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива.

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Илья Николаев