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обновлено 13:06

Водителя и пассажира врезавшегося в дерево Lada Granta госпитализировали в Удмуртии

16 января около 8:45 на 328 км федеральной трассы около деревни Нижняя Пыхта в Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 33-летний водитель «ВАЗ 2104» не соблюдал безопасную дистанцию и наехал на Lada Granta, после чего съехал с дороги и врезался в дерево.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии водителя и 27-летнего пассажира «ВАЗ 2104» госпитализировали с полученными травмами. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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