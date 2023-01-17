Зарубежные СМИ: Чем грозит сокращение населения в Китае?

Первое за 60 лет сокращение население Китая ударит по мировой экономике. По итогам прошлого года смертность в стране превысила рождаемость, и это несмотря на то, что власти КНР уже приняли меры, чтобы избежать демографического кризиса. Например, в некоторых провинциях ввели денежные выплаты для многодетных семей. За последние десятилетия Китай стал главным двигателем мировой финансовой системы, пишут зарубежные СМИ. И теперь серьезные последствия могут ожидать и экономики других стран. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Самая густонаселенная страна мира достигла поворотного момента: количество жителей Китая начало сокращаться, пишет агентство Bloomberg. И этот процесс, по мнению опрошенных изданием экспертов, будет необратимым. 17 января власти заявили, что по итогам прошлого года в стране родились менее 10 млн человек, а умерли — почти 10,5 млн. В последний раз подобная ситуация фиксировалась в 1961 году. Тогда неудачный экономический эксперимент Мао Цзэдуна привел к повсеместному голоду, добавляет издание.

Рождаемость снижается уже шестой год подряд, пишет The New York Times. «И в долгосрочной перспективе мы увидим Китай, которого мир никогда не знал,— заявил газете профессор социологии Калифорнийского университета Ван Фэн. — Вместо молодого, энергичного, растущего населения — старое и сокращающееся». Эта новость пришла в непростое время для Пекина, когда он сталкивается с последствиями отказа от политики абсолютной нетерпимости к COVID-19, продолжает издание. За последние десятилетия Китай стал экономическим центром и мировым производственным цехом. Это привело к увеличению ожидаемой продолжительности жизни граждан страны. К 2035 году треть населения Китая, вероятно, будут составлять люди старше 60 лет.

И близок день, когда Китаю не хватит людей трудоспособного возраста, чтобы подпитывать быстрый рост экономики, заключает The New York Times. Из-за дефицита рабочей силы сократятся налоговые поступления и взносы в пенсионную систему, которая и без того находится под огромным давлением. По оценке Организации Объединенных Наций, уже в конце этого года население Индии превысит население Китая.

Правительство КНР в течение нескольких лет изо всех сил пыталось побудить людей заводить больше детей и предотвратить надвигающийся демографический кризис, подчеркивает The Guardian. Новая политика направлена на облегчение финансового и социального бремени воспитания детей с помощью субсидий и налоговых льгот. В некоторых провинциях родителям, у которых есть второй или третий ребенок, назначили денежные выплаты. Например, в городе Шэньчжэнь — более $5,5 тыс. Однако после десятилетий ограничений рождаемости и роста стоимости современной жизни эти усилия почти бесплодны, заключает The Guardian.

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