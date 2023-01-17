В Тюмени опрокинулся автокран, движение перекрыто

Автокран опрокинулся на бок на улице Пермякова, 2 в районе перекрестка с улицей Энергетиков в Тюмени, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. Предварительно, рабочие одной из строительных организаций пытались загнать кран на платформу, но он упал. Пострадавших в ДТП нет. Упавший автокран уже начали готовить к подъему на платформу.

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Движение по Пермякова от улицы 50 лет Октября до Энергетиков перекрыто. В обратном направлении транспорт движется без ограничений. Автоинспекторы пропускают общественный транспорт, движущийся со сторону улицы 50 лет Октября в сторону улицы Энергетиков.

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Диана Сунагатуллина