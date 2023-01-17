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Vanwall анонсировал модель Vandervell S

Компания Vanwall анонсировала первую после возрождения бренда модель Vandervell S.

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Vanwall Vandervell S

Vanwall Vandervell S

Фото: Vanwall

Vanwall Vandervell S

Vanwall Vandervell S

Фото: Vanwall

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Vanwall Vandervell S

Фото: Vanwall

Vanwall Vandervell S

Фото: Vanwall

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом. 5-дверный хэтчбек получит аэродинамический обвес из углепластика и 22-дюймовые колеса. Интерьер модели получит отделку кожей и углепластиком, но дизайн салона пока не раскрыт как не обнародованы и детальные технические характеристики.

Заявлено, что версия Vandervell S получит 320-сильную силовую установку, а Vandervell S Plus будет иметь 580 л.с. Обе модели оснастят полным приводом, однако тип двигателя пока не назван.

Всего будет выпущено 500 экземпляров Vandervell S стоимость от 128 тыс. евро каждый. Напомним, бренд Vanwall был создан в Великобритании в 1950-е годы для создания гоночных машин Формулы 1. В наши дни марку возродил румыно-германский бизнесмен Колин Коллес.

Максим Вершинин

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