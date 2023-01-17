Автомобилисты Новосибирска и Красноярска в 2022 году чаще выбирали кроссоверы

Согласно исследованию онлайн-ресурса «Авито авто», жители Новосибирска в сегменте автомобилей с пробегом чаще выбирают кроссоверы, на долю которых от годовых продаж пришлось 29,8%. На втором месте по востребованности – автомобили среднего класса, продажи которых составили 21,6%. На третьем месте – автомобили малого класса (14,5% от общих продаж авто с пробегом в регионе), а четвертое место заняли большие семейные автомобили, составляющие долю в 9,8%.

Наиболее популярными марками на рынке автомобилей с пробегом сегмента SUV в 2022 году стали Lexus RX и Toyota RAV4.

В Красноярске, как показали результаты исследования, покупатели автомобилей с пробегом отдают предпочтение машинам среднего класса, на их долю от годовых продаж пришлось 28,1%. На втором месте по востребованности – кроссоверы, продажи которых составили 22%. На третьем месте – автомобили малого класса (17,6% от общих продаж авто с пробегом в регионе), а четвертое место заняли большие семейные автомобили, составляющие долю в 10,5%.

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом среднего класса в Красноярске - Toyota Corolla с долей продаж в 8,4% и средней ценой в 370 тыс. руб. Также популярными в этом сегменте являются ВАЗ (LADA) 2107 с долей продаж – 7,7% и ВАЗ (LADA) 2106 с долей продаж в 5,7%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова