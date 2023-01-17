Жители Кубани в 2022 году потратили на антидепрессанты более 266 млн рублей

В Краснодарском крае за 11 месяцев 2022 года в аптечных сетях продали 390,6 тыс. упаковок антидепрессантов. Это на 34% больше, чем за аналогичный период предшествующего года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики DSM Group.

При этом в денежном выражении в Краснодарском крае покупатели потратили на антидепрессанты на 105 млн руб. больше, чем в 2021 году. Показатель на 65% превысил аналогичные данные предшествующего года. В январе—ноябре 2022 года объемы продаж антидепрессантов на Кубани достигли 266,2 млн руб.

Больше всего продажи антидепрессантов в Краснодарском крае год к году выросли в марте — на 85,5% в упаковках и 144,9% в денежном выражении. Тогда продали свыше 52 тыс. упаковок на 39,6 млн руб., в то время как годом ранее — 28 тыс. упаковок на 16,2 млн руб.

«СВО, санкции, частичная мобилизация увеличили беспокойство жителей Кубани, которое стремительно нарастало еще с начала пандемии. Люди, переболевшие ковидом или ставшие свидетелями тяжелой болезни близких и знакомых, по большей части теперь страдают тревожностью. 70% жалоб моих пациентов составляют панические атаки, которых до пандемии не было. И то, что началось в феврале, обострило ситуацию»,— рассказывает краснодарский психотерапевт Анна Бондаренко.

По наблюдениям специалиста, многие люди сейчас испытывают страх потерять близких в условиях, связанных с СВО, а также привычную им жизнь, например, доходы, работу или бизнес. Кроме того, добавляется чувство безнадежности, связанное с потерей возможности планировать, прогнозировать, контролировать свою жизнь и профессиональную деятельность в современных экономических реалиях. По словам эксперта, люди испытывают ощущение полной беспомощности и уже продолжительное время находятся в состоянии, когда уровень гормонов стресса превышает норму.

«В результате возникает депрессия — по сути, нарушение естественного обмена веществ. Проблема затронула даже самые благополучные слои населения, включая тех, кого события не коснулись напрямую. Выбраться из депрессии самостоятельно очень сложно, поэтому неврологи, психиатры и психотерапевты все чаще назначают своим пациентам антидепрессанты. Лично я в новых реалиях вынуждена рекомендовать прием антидепрессантов восьми из десяти обратившимся ко мне за помощью»,— резюмирует Анна Бондаренко.

Маргарита Синкевич

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