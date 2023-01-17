Кубань заняла четвертое место среди регионов РФ по популярности сигар

Краснодарский край стал четвертым регионом в РФ, среди жителей которых популярно потребление сигар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

На Кубани на каждую 1 тыс. взрослого населения приходится 4,1 упаковки сигар. На первом месте расположилась Москва, где жители в среднем потребляют по 27,6 упаковки сигар на 1 тыс. жителей старше 18 лет. Далее следуют Санкт-Петербург (13,2 упаковки) и Московская область (5,4 упаковки). Пятое место в списке занял Крым (3,9 упаковки).

В то же время по потреблению сигарилл республика заняла первое место в РФ. В среднем на 1 тыс. взрослого населения полуострова приходится 4,6 пачек этих табачных изделий. На втором месте — Республика Саха (3,3 тыс. пачек). Далее следуют Севастополь (2,7 тыс. пачек), Хакасия (2,2 тыс. пачек) и Нижегородская область.

Анастасия Донскова

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