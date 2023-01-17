Челябинская область опустилась на две строчки в рейтинге социально-экономической устойчивости

По итогам третьего квартала 2022 года Челябинская область заняла 27 место в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ. По сравнению со вторым кварталом 2022-го регион снизил позиции на две строчки. Об этом по итогам исследования сообщает Фонд развития гражданского общества.

Лидерство в рейтинге сохранили Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. За квартал с седьмого на пятое место в списке поднялась Москва, с десятого на восьмое — Санкт-Петербург. Улучшили позиции Тюменская область, переместившаяся с 19 на 15 место, Белгородская область (с 28 на 22 место) и Башкортостан (с 32 на 28 место). Сохранили позиции в рейтинге Мурманская, Московская, Амурская, Томская и Самарская области.

В основу исследования Фонда развития гражданского общества легли такие критерии, как отношение регионального продукта к численности населения, средняя зарплата и отношение среднемесячной зарплаты к минимальной стоимости жизни.