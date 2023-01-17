В Волгоградской области увеличится число «земских» медиков

В этом году штат районных медиков Волгоградской области пополнит 161 специалист. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

По программе «Земский доктор/фельдшер», предусматривающей финансовую поддержку при устройстве на работу, штат районных медорганизаций пополнят 98 врачей и 63 специалиста со средним медицинским образованием. Они получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тыс. руб. соответственно. Специалисты, которые будут работать в отдаленных населенных пунктах – таких 90, - получат выплаты в 1,5-кратном размере. Участники программы могут использовать полученные средства по своему усмотрению.

В прошлом году в медорганизации районов области привлечено 148 специалистов, в том числе 85 врачей.

Марина Ковалева