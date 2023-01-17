Власти Кубани безвозмездно передали благотворительной организации помещение в Сочи

Власти Краснодарского края передали в безвозмездное пользование Центру женского здоровья «Белая роза» коммерческое помещение в Сочи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).

«Дать согласие администрации Краснодарского края на согласование передачи в безвозмездное пользование государственного имущества, находящегося в оперативном управлении “Центра охраны материнства и детства Сочи” министерства здравоохранения Краснодарского края с 25 декабря 2022 по 25 декабря 2027 года Автономной некоммерческой организации “Диагностический центр женского здоровья “Белая роза Сочи”», – говорится в документе.

Речь идет о цокольном этаже сочинского Центра охраны материнства и детства на улице Дагомысской. Общая площадь помещений срставляет 303 кв. м.

Центр женского здоровья «Белая роза» – это федеральный проект Фонда социально-культурных инициатив. Всего в различных городах России открыто 18 подобных медицинских организаций. В Сочи центр открылся осенью прошлого года.

По данным мэрии курорта, в «Белой розе» можно пройти обследование по полису ОМС. В центре будут работать гинекологи, маммолог, врач УЗИ, онколог и рентгенолог. Здесь установлены высокотехнологичный маммограф и аппараты УЗИ. Кроме того, в центре можно будет сдать анализы.

Наталья Решетняк

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