Верховный суд РФ подтвердил законность приговора канским подросткам по делу о подготовке взрывов

Военная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменения приговор канским подросткам, осужденным по уголовному делу о подготовке взрывов. Об этом в соцсети сообщил адвокат одного из них Владимир Васин. В пресс-службе суда «Ъ-Сибирь» подтвердили информацию.

В феврале прошлого года Первый Восточный окружной военный суд рассмотрел дело трех подростков из города Канска (Красноярский край), которые обвинялись следствием в прохождении обучения для совершения терактов. Одного подростка суд приговорил к пяти годам воспитательной колонии и штрафу в размере 30 тыс. руб. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Двум другим школьникам присудили условные сроки. По главному обвинению — в обучении террористической деятельности — их уголовное преследование было прекращено на том основании, что они сотрудничали со следствием.

Защита обратилась с жалобой сначала в апелляционный, а затем кассационный военсуд, но получила отказ.

В материалах СКР говорится, что школьники, разделяющие анархистские взгляды, якобы вынашивали планы взорвать здания городских отделов полиции и ФСБ, для чего изготовили бомбы и провели пробные взрывы на пустырях и в заброшенных зданиях. В качестве улики в том числе была приобщена и переписка школьников в мессенджерах. В ней они обсуждали, что для наглядности построят в игре Minecraft здание ФСБ и взорвут его.

В начале июня 2020 года школьников задержали сотрудники ФСБ. Им инкриминировали прохождение обучения для проведения терактов (ст. 205.3 УК РФ) и незаконное изготовление взрывных устройств и их хранение (ст. 223.1 и ст. 222.1). Адвокаты заявили о невиновности своих доверителей, называя «бредовой» версию следствия.

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Илья Николаев