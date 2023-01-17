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обновлено 11:58

Участниками «Ижевской винтовки» в Удмуртии станут чемпионы и призеры Олимпиады

В столице Удмуртии с 21 по 27 февраля на комплексе имени Демидова в 53-й раз пройдет чемпионат России по биатлону «Ижевская винтовка». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, участниками мероприятия станут спортсмены из России и Белоруссии, в числе которых олимпийская чемпионка Динара Алимбекова и призер олимпийских игр Эдуард Латыпов.

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Биатлонистов ждет индивидуальная гонка, суперпасьют и большой масстарт. Для болельщиков организуют бесплатный трансфер в дни гонок, теплый шатер, а также развлекательную программу для детей и фудкорт. В этом году трансляция чемпионата пройдет на «Матч ТВ», а освещать гонки будет комментатор Дмитрий Губерниев.

Председатель Федерации биатлона Удмуртии, заместитель председателя госсовета региона Иван Черезов рассказал, что «Ижевска винтовка» впервые пройдет в феврале. «Это связано с сезоном изоляции от мирового спорта и последующим за этим изменением календарного плана соревнований. Уверен, что ситуация скоро разрешится, и российские биатлонисты смогут состязаться на мировой арене»,— отметил господин Черезов.

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