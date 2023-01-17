Фонд поддержки МСП Кубани в 2023 году пополнят на 307 млн рублей

Фонд развития бизнеса Краснодарского края в 2023 году докапитализируют на 307,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики региона.

Дополнительные средства получат фонды инноваций (+51,8 млн руб.) и Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (+63,6 млн руб.). В 2025 году дополнительные средства в размере 50 млн руб. выделят фонду развития инноваций.

В 2022 году кубанские предприниматели получили больше 140 поручительств от Фонда развития бизнеса региона на общую сумму около 1 млрд руб.

Анастасия Донскова

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