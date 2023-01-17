ГК «ПМД» получила разрешение на строительство еще одного дома в Мотовилихе

Группа компаний «ПМД» получила разрешение на возведение многоквартирного жилого дома в Мотовилихинском районе Перми на ул. Технической, 3. По сведениям реестра краевого минимущества, разрешение выдали 26 декабря структуре группы – ООО СЗ «Оптимист». Новостройку возведут на участке в 3,2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как пояснил руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев, дом будет 8-этажным, площадью 6,2 тыс. кв. м. «Строительные работы планируем начать в феврале», - пояснил господин Савельев.

О намерениях ПМД возвести жилье на ул. Технической, 3 стало известно в 2022 году. Тогда девелопер попросил пермскую комиссию по землепользованию и застройке повысить высотность строительства на этом участке с 6 до 8 этажей. Проект обсудили на публичных слушаниях, а в октябре комиссия по ПЗЗ направила инициативу на утверждение в региональное правительство.

Напомним, в начале декабря ПМД получила разрешение на строительство еще одного дома в Мотовилихинском районе Перми. На участке возле Сада соловьев по ул. Уинской, 2 компания построит 16-этажный дом и благоустроит прилежащую к природной территории зону.