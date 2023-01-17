В Орле в суд передано дело о 30 эпизодах взяток доцента ОГУ на сумму более 340 тысяч рублей

В управлении СКР по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека института естественных наук и биотехнологий Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Ольга Ляхова обвиняется в 30 эпизодах получения взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ) и мелкого взяточничества (ч.1 ст. 291.2).

По версии СКР, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемая «склоняла должностных лиц из числа педагогического состава университета к совершению ими незаконных действий по выставлению положительных оценок студентам по предстоящим экзаменам и зачетам в период сессий». За нескольких студентов она якобы написала выпускные квалификационные работы и предоставила готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру. За указанные действия она могла получить от студентов в сумме свыше 340 тыс. руб.

В ведомстве отметили, что госпожа Ляхова в ходе предварительного следствия полностью признала себя виновной в совершенных преступлениях. Прокурором уже утверждено обвинительное заключение и уголовное дело (возбуждалось по оперативным материалам полиции) направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации на сайте ОГУ, Ольга Ляхова - кандидат биологических наук. Ее общий стаж работы 17 лет, а по специальности - 15. Она преподает такие дисциплины как: анатомо-физиологические основы организма, биологические закономерности здоровья и патологий, болезни репродуктивных животных, ветеринарная микробиология и микология, методы исследований сердечно-сосудистой системы, основы первой помощи и здорового образа жизни, судебная ветеринарно-санитарная экспертиза.

Андрей Цветков