S7 сообщила о росте своей доли на рынке авиаперевозок в России до 17%

Доля S7 Airlines на российском рынке, по данным пресс-службы компании, в 2022 году выросла до 17%. Всего авиакомпания перевезла на собственных рейсах более 16 млн человек. Как сообщает пресс-служба предприятия, основной упор в ушедшем году был сделан на развитии региональных прямых маршрутов в обход Москвы.

«В прошлом году пассажиропоток S7 Airlines в обход Москвы составил 5,8 млн человек – на 22% больше, чем в 2021 году», - говорит директор по стратегии S7 Airlines Игорь Веретенников.

В 2022-м из Новосибирска были открыты несколько новых маршрутов - в Анадырь, Надым, Игарку, а также Стамбул. За год перевозки S7 Airlines в Иркутске выросли на 54%, в Новосибирске – на 21%.

По международным маршрутам в прошлом году совершили полет рейсами S7 более одного миллиона пассажиров. В основном это полеты в Турцию, Таиланд, страны Средней Азии.

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Лолита Белова