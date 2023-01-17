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На Дону стартовал Год атамана Матвея Платова

В Ростовской области прошли первые мероприятия в рамках Года атамана Платова, объявленного губернатором региона Василием Голубевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Новочеркасске прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие кадеты казачьих кадетских корпусов региона и казаки Всевеликого Войска Донского. Кадеты возложили цветы к памятнику Матвея Платова на Платовском проспекте, провели развод почетного караула у конного памятника на площади Ермака. В Новочеркасском Патриаршем Вознесенском Войсковом всеказачьем соборе у захоронений донских атаманов прошло богослужение.

В завершение церемоний выступили представители Белокалитвинского М.И.Платова казачьего кадетского корпуса и студенческой казачьей сотни Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И.Платова.

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Коренев на заседании атаманов Всевеликого войска Донского, прошедшего после церемоний, рассказал о мероприятиях, которые запланированы в рамках Года атамана Матвея Платова.

«В этом году в муниципальных образованиях Ростовской области пройдет более полутора тысяч мероприятий, посвященных знаменитому атаману», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Анастасия Назарова

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